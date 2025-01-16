Τους 70 πόντους έφτασε κατά τόπους το χιόνι στα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης, μετά και τις νέες έντονες χιονοπτώσεις το βράδυ της Τετάρτης και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου.

Στην πλευρά του Τυμφρηστού το χιόνι συνεχίζεται - όχι με την ίδια ένταση - προσθέτοντας εκατοστά στη χιονόστρωση.

Σε υψόμετρο 850 μέτρων βρίσκεται η Μερκάδα, η πρόσβαση στην οποία έκλεισε μετά τη νέα χιονόπτωση. Λόγω και της πτώσης δέντρων στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από 7η ΕΜΑΚ, την Π.Υ. Μακρακώμης, το Δήμο Μακρακώμης και την Περιφέρεια Στερεάς, ώστε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η αποστολή στέφθηκε από επιτυχία.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.