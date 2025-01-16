Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 87χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με κουζινομάχαιρο την 79χρονη κατάκοιτη σύζυγό του, στο διαμέρισμά τους στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ηλικιωμένου -που είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω προβλημάτων υγείας και κατά πληροφορίες φαίνεται να μην έχει πνευματική διαύγεια -είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μετά την ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα περί προφυλάκισής του, ο 87χρονος οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου αναμένεται να εξεταστεί από ειδικούς που θα αποφανθούν για το εάν θα κρατηθεί στην ψυχιατρική πτέρυγα του συγκεκριμένου σωφρονιστικού καταστήματος.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής από την 58χρονη οικιακή βοηθό που φρόντιζε περιστασιακά τους ηλικιωμένους. Η ίδια εντόπισε την 79χρονη ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, όπου ήταν καθηλωμένη τα τελευταία χρόνια, φέροντας εκτεταμένες εκχυμώσεις στο πρόσωπο και τραύμα στο λαιμό. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε ο 87χρονος να κείτεται στο πάτωμα σε εμβρυική στάση, ενώ δίπλα του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι κουζίνας, συνολικού μήκους 30 εκατοστών και μήκος λάμας 21 εκατοστών, το οποίο έφερε ίχνη αίματος.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου.

Πηγή: skai.gr

