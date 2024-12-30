Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με νεκροφόρα και Ι.Χ σημειώθηκε στην Αχαΐα, όπου χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο οι 2 εμπλεκόμενοι οδηγοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, τα δύο οχήματα μεταξύ αυτών μία νεκροφόρα συγκρούστηκαν λίγο πριν τις 13:00, στην 111 κοντά στο Αστέρι Αχαΐας.

Στο νοσοκομείο οι δυο οδηγοί

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να τραυματιστούν και να μεταφερθούν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Η νεκροφόρα μετέφερε νεκρό και είχε προορισμό χωριό της περιοχής. Τελικά, το φέρετρο μεταφέρθηκε με άλλο όχημα.

