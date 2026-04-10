Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας κατά την πασχαλινή έξοδο – Τραυματίστηκε γυναίκα, στο ΙΧ ήταν και ο γιος της

Στο όχημα επέβαιναν μητέρα και γιος - Η μητέρα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για την παροχή πρώτων βοηθειών 

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε στο 139,8ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Lamianow.gr, Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και στη συνέχεια προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Στο όχημα επέβαιναν μητέρα και γιος. Η μητέρα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με άνδρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης να επιχειρούν για την εκκαθάριση του οδοστρώματος και την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Λαμία τραυματίας Αθηνών-Λαμίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark