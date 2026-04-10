Κροτίδες και πυροτεχνήματα εντόπισε η αστυνομία στη Νίσυρο - Μία σύλληψη

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων οι έλεγχοι για τον εντοπισμό παράνομων και επικίνδυνων ειδών πυροτεχνίας.

Στη Νίσυρο, χθες το απόγευμα συνελήφθη, έπειτα από έλεγχο, ιδιοκτήτρια καταστήματος, η οποία είχε προς διάθεση 211 είδη πυροτεχνίας, μεταξύ των οποίων και κροτίδες. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παράνομη κατοχή - διάθεση επικίνδυνων ειδών και θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, «στο πλαίσιο της πρόληψης αυτών των ατυχημάτων οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν όπου χρειαστεί, καθώς κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα με ανήλικους, αλλά και ενηλίκους που χάνουν τη ζωή τους και τραυματίζονται, κάποιοι μάλιστα σοβαρά σε σημείο ακρωτηριασμού, τύφλωσης ή και κώφωσης εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

