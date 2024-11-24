Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες: Νεκρός ο 15χρονος οδηγός

Οι τέσσερις ανήλικοι επιβάτες, ηλικίας 9,11, 13 και 15 ετών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κ.Υ. Ηράκλειας και στη συνέχεια στο Γ.Ν. Σερρών

UPDATE: 14:04
Τροχαίο - Σέρρες: Διασωληνώθηκε 15χρονος

Τη μάχη για τη ζωή του έχασε ένας 15χρονος στις Σέρρες, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στις 9:00 π.μ. στον επαρχιακό δρόμο Ποντισμένου – Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, ο 15χρονος ήταν οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαιναν  ακόμη τρία παιδιά, ηλικίας 9, 11 και 13 ετών.

Το όχημα για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Οι τέσσερις ανήλικοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο κέντρο υγείας Ηράκλειας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Αρχικά, ο 15χρονος βρισκόταν διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, όπου και κατέληξε.

Οι υπόλοιποι τρεις ανήλικοι είναι εκτός κινδύνου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο Σέρρες 15χρονος Τροχαίο ατύχημα
