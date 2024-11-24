Πολλές εκατοντάδες ήταν οι προσκεκλημένοι που πήγαν το απόγευμα του Σαββάτου στην εκκλησία όπου θα τελούνταν το διπλό μυστήριο γάμου-βάπτισης, το οποίο τελικά ακυρώθηκε λόγω σύλληψης του 36χρονου γαμπρού για κοκαΐνη.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι πάρα πολύς κόσμος δεν είχε ενημερωθεί για τις καταιγιστικές εξελίξεις και οι άνθρωποι προσήλθαν κανονικά στην εκκλησία. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 900 καλεσμένοι πήγαν ανυποψίαστοι στην εκκλησία, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κέντρο που θα γινόταν το γλέντι είχε κλειστεί για περισσότερα από 2.000 άτομα. Άλλωστε, όπως έχει γραφτεί, μόνο οι κουμπάροι και οι σύντεκνοι ήταν 14.

Ήταν ένα πατατράκ για όλους: οικογένειες, συγγενείς, κουμπάρους, φίλους, καλεσμένους… Κάτι τέτοιο δεν έχει προηγούμενο στην Κρήτη, η ακύρωση γάμου λόγω σύλληψης του γαμπρού ανήμερα του μυστηρίου.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε, περίπου στις 11.30 το πρωί, στον Εισαγγελέα Ηρακλείου το πρωί της Κυριακής, το ίδιο και η μητέρα του, η οποία συνελήφθη καθώς προσπάθησε, όπως αναφέρεται, να εξαφανίσει το τάπερ με τα 170 γραμμάρια κόκας για να προστατεύσει τον γιο της και να σώσει την «παρτίδα» του γάμου και το ρεζιλίκι.

«Zητάει ταπεινά συγνώμη από την οικογένεια του και τους χιλιάδες καλεσμένους»

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 36χρονου κ. Γιώργος Κοκοσάλης, σε επικοινωνία με το Cretalive.gr, τόνισε ότι ο εντολέας του «είναι καταρρακωμένος απ’ όλο αυτό που συνέβη». Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση καθώς εξαιτίας μιας απερισκεψίας, μετέτρεψε τη μεγαλύτερη χαρά του ίδιου και της οικογένειας του σε στεναχώρια και απογοήτευση. «Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, είπε, πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό που έγινε είναι για τον ίδιο η μεγαλύτερη τιμωρία, όμως, δυστυχώς, την «πλήρωσαν» αγαπημένα του πρόσωπα και δεν μπορεί να το συγχωρήσει στον εαυτό του. Ζητάει ταπεινά συγνώμη απ’ όλους και τους εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν προσέλθει στο μυστήριο, αναμένοντας την τέλεση του. Δεν είχαν ενημερωθεί…».

Ο κ. Κοκοσάλης υποστήριξε ότι η ποσότητα της κοκαΐνης ήταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση του εντολέα του και θα δοθούν οι πρέπουσες εξηγήσεις αρμοδίως, ενώ περιέγραψε τον 36χρονο ως έναν ευρύτατα κοινωνικό άνθρωπο και ιδιαιτέρως αγαπητό.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σε επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες (23.11.2024) σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου δύο ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων και του Νόμου περί Αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την πάταξη της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας χθες (23.11.2024) το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες του ημεδαπού ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και η ημεδαπή η οποία διαπιστώθηκε να έχει στην κατοχή της δοχείο το οποίο περιείχε τρεις συσκευασίες συνολικής ποσότητας 174,1 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Στις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των δύο ημεδαπών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-132- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

αμφορέας,

αγαλματίδιο,

το χρηματικό ποσό των (3.550) ευρώ και

-2- κινητά

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

