Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στο 3ο Γυμνάσιο της Χίου, όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού παρακείμενης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το chionin.gr, αμέσωςη διεύθυνση του σχολείου απέκλεισε τον χώρο, ενώ στο σημείο βρέθηκαν συνεργεία της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

«Αποτέλεσμα ήταν να πέσουν κομμάτια μπετόν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, όπως επισήμανε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη η Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Καλλιρόη Χαλλιορή.

«Ευτυχώς δεν ήταν ώρα διαλείμματος και δεν υπήρχαν ούτε μαθητές, ούτε εκπαιδευτικοί», πρόσθεσε.

