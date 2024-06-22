Λογαριασμός
Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς στην Εθνική Οδό Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Στρεφίου - Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ε. Ο. Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας, στο ύψος του Στρεφίου, όταν τρεις κοπέλες τραυματίστηκαν καθώς στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, η οδηγός, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε κολώνα φωτισμού της ΔΕΗ.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και παρέλαβε τις τραυματίες.

Πηγή: ilialive

