Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ε. Ο. Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας, στο ύψος του Στρεφίου, όταν τρεις κοπέλες τραυματίστηκαν καθώς στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, η οδηγός, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε κολώνα φωτισμού της ΔΕΗ.
Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και παρέλαβε τις τραυματίες.
Πηγή: ilialive
