Τροχαίο με θύμα ηλικιωμένο στην Κρήτη

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σητείας, ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε.

Το όχημα πριν ακινητοποιηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης της Σητείας, προσέκρουσε σε άλλα οχήματα .

'Αμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο ενώ τραυματισμένη στο θώρακα, φέρεται να είναι γυναίκα που ήταν συνοδηγός στο όχημα του ηλικιωμένου.

Ανάμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι ο ηλικιωμένος πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματός του, να υπέστη ανακοπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

