Κωνσταντίνος Ζούλας: Η ΕΡΤ τα τελευταία 5 χρόνια τόλμησε να κάνει πράγματα που φάνταζαν εξωπραγματικά στο παρελθόν

«Η ΕΡΤ, τα τελευταία πέντε χρόνια, τόλμησε να κάνει πράγματα που στο παρελθόν –όχι τόσο στο μακρινό παρελθόν- φάνταζαν εξωπραγματικά για τη δημόσια Ραδιοτηλεόραση». Με τη φράση αυτή ο Κωνσταντίνος Ζούλας θέλησε να συνοψίσει τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του ως προέδρου του Δ.Σ. της ΕΡΤ.

Μιλώντας στον χώρο που περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρες τα τελευταία αυτά χρόνια, στο Ραδιομέγαρο και σε ένα γεμάτο από εργαζόμενους και δημοσιογράφους στούντιο, ο Κωνσταντίνος Ζούλας αναφέρθηκε με κάθε λεπτομέρεια στα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης αποκαλύπτοντας έως και ξεκαρδιστικά περιστατικά, που έγιναν στη δημόσια Τηλεόραση επί των ημερών του. Όπως το γεγονός ότι λόγω της παλαιότητας το 2019 του τεχνικού εξοπλισμού παραλίγο να μην παίξει στην ώρα του το διάγγελμα του πρωθυπουργού για την ανακοίνωση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στην ΠτΔ το οποίο έμελλε να προβληθεί σε πανελλαδικό δίκτυο από ένα δικό του στικάκι USB.

Όπως αποκάλυψε, όταν ανέλαβαν με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Γαμπρίτσο τη Διοίκηση, το αρχικό στοίχημα ήταν να ανακτηθεί άμεσα η πολυφωνία της ΕΡΤ και η δημόσια Τηλεόραση να πείσει τους πολίτες να την ξαναδοκιμάσουν, να μπει δηλαδή στο καθημερινό τους ζάπινγκ, καθώς τότε 3 στους 10 πολίτες την είχαν εγκαταλείψει πλήρως.

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας αναφέρθηκε εκτενώς στα βήματα που έγιναν, ώστε να αποκτήσει η ΕΡΤ, μετά από δεκαετίες, ψυχαγωγία με την παραγωγή σειρών μυθοπλασίας, αλλά και ποιοτικές εκπομπές, όπως για παράδειγμα το «Μουσικό Κουτί».

Επίσης, μίλησε για τα άλματα που έγιναν σε τεχνολογικό επίπεδο. «Η ΕΡΤ ακόμα και το 2019 έπαιζε όλα τα προγράμματά της μέσα από βιντεοκασέτες. Σήμερα, όχι μόνο αναβαθμίστηκε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις προηγείται μακράν των ιδιωτικών καναλιών» υπογράμμισε.

Από τον απολογισμό του έργου του δεν θα μπορούσαν βέβαια να λείψουν οι αναφορές στο ERTFLIX, στο ΕΡΤNEWS, στο ενημερωτικό και αθλητικό site, στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, στα Μουσικά Σύνολα, στην ψηφιακή πλατφόρμα Ertεcho.

Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ERTFLIX, θυμήθηκε πώς ξεκίνησε αυτό το μεγάλο εγχείρημα κατά την περίοδο του κορωνοϊού, αποκλειστικά από ανθρώπους της ΕΡΤ με την υβριδική τηλεόραση, που τότε επισκέπτονταν καθημερινά περί τους 3.000 πολίτες την ημέρα, ενώ σήμερα το ERTFLIX δέχεται περισσότερες από μισό εκατομμύριο καθημερινές επισκέψεις.

Για το ΕΡΤNEWS, την ενημέρωση και την επιμονή της δημόσιας Τηλεόρασης στην αμεροληψία και τον πλουραλισμό, διαβεβαίωσε ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια η ΕΡΤ δεν δέχθηκε ούτε πιέσεις ούτε υποδείξεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Κάτι που, όπως είπε, έχει γίνει ήδη αντιληπτό όχι μόνον από τους πολίτες, αλλά επιβεβαιώνεται ακόμη και από διεθνείς έρευνες (REUTERS) που κατατάσσουν το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ πρώτο στον δείκτη εμπιστοσύνης των πολιτών, ανάμεσα σε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια της χώρας μας».

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας ολοκλήρωσε τον απολογισμό του έργου του, τονίζοντας ότι κλείνει αυτόν τον πενταετή κύκλο «όχι μόνο με απολύτως ήσυχη τη συνείδησή μου, αλλά και υπερήφανος για όσα όλοι μαζί πετύχαμε». Και πρόσθεσε «Το ξέρει καλά η Κατερίνα Κασκανιώτη και θα το καταλάβει σύντομα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Η ΕΡΤ ξεκινά αυτή τη σεζόν με όρους που ζηλεύουν ακόμα και τα ιδιωτικά κανάλια και δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τέτοια εποχή το 2019. Τόσο από πλευράς οικονομικής ευρωστίας όσο και από την έγκαιρη προετοιμασία του προγράμματος όλων των καναλιών της. Ειλικρινά πιστεύω ότι η χρονιά που διανύουμε η ΕΡΤ θα κεφαλοποιήσει από κάθε άποψη τα όσα έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια».

Δεν παρέλειψε βέβαια να ευχαριστήσει όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ για τη στήριξη και τη βοήθειά τους επικαλούμενος και τη νουθεσία του εκλιπόντα πατέρα του ότι «πάνω από τις θέσεις και από τις ευθύνες, το μόνο που μένει τελικά στη ζωή είναι οι ανθρώπινες σχέσεις».

