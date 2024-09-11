Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ο άνδρας και η γυναίκα, οι οποίοι παρασύρθηκαν μαζί με το παιδί τους από Ι.Χ. αυτοκίνητο, καθώς κινούνταν πεζή, σε περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα έγκυος στον 5ο μήνα, 34 ετών. Το παιδί τους ηλικίας 2 ετών νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην παιδοχειρουργική κλινική.
Η τριπλή παράσυρση συνέβη γύρω στις 11 το πρωί σε δρόμο που συνδέει την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου με την Περαία, κοντά στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού ΚΤΕΟ. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη αυλή με ελιές.
Ο 46χρονος οδηγός του ΙΧ, ο οποίος φέρεται ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα
