Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών, όταν μέρος της οροφής κατέρρευσε μέσα σε σχολική αίθουσα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Σπύρος Μαρίνης, σχολίασε το περιστατικό με ανάρτησή του στο Facebook:

«Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό κατάρρευσης σε σχολική τάξη με κίνδυνο τη ζωή των μαθητών μας. Η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων είναι επικίνδυνη και εγκληματική. Αυτή είναι η «αξιολόγηση» που γίνεται κάθε μέρα στη κυβερνητική πολιτική.

Αυτά τα μεγάλα προβλήματα επιχειρεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας στοχοποιώντας τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται για ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές, δημόσιο και δωρεάν που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει».

