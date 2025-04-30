Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών, όταν μέρος της οροφής κατέρρευσε μέσα σε σχολική αίθουσα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Σπύρος Μαρίνης, σχολίασε το περιστατικό με ανάρτησή του στο Facebook:
«Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό κατάρρευσης σε σχολική τάξη με κίνδυνο τη ζωή των μαθητών μας. Η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων είναι επικίνδυνη και εγκληματική. Αυτή είναι η «αξιολόγηση» που γίνεται κάθε μέρα στη κυβερνητική πολιτική.
Αυτά τα μεγάλα προβλήματα επιχειρεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας στοχοποιώντας τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται για ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές, δημόσιο και δωρεάν που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.