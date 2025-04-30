Τραγωδία στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης μέσα στο σπίτι τους στο κέντρο των Τρικάλων, μία ηλικιωμένη γυναίκα και ο γιος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στην εκτίμηση ότι η γυναίκα πέθανε από παθολογικά αίτια ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο ο γιος της να αυτοκτόνησε καθώς δίπλα στο άψυχο σώμα του βρέθηκαν χάπια.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Τρικάλων ερευνώντας όλα τα ενδεχόμενα.

Το trikalavoice αναφέρει επίσης ότι ο θάνατός τους προσδιορίζεται περίπου στο 10ήμερο.

Η 78χρονη μάνα ήταν κατάκοιτη για πολλά χρόνια και ο 50χρονος γιος της την μετέφερε σε κέντρα φυσιοθεραπείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τις τελευταίες μέρες δεν είχαν δώσει σημεία ζωής και οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία λόγω της έντονης δυσοσμίας. Τα στοιχεία φέρεται να αποκλείουν εγκληματική ενέργεια και πιθανολογείται ότι πρώτη πέθανε η 78χρονη και ύστερα ο γιος.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: skai.gr

