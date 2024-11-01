Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε σήμερα το απόγευμα έξω από τη Λάρισα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένα ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε ανάμεσα στα χωριά Δήμητρα και Ελευθέριο στη Λάρισα, λίγο πριν τις 6:30 μ.μ., όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν τρακτέρ, φορτηγό, ένα αυτοκίνητο και ένα βανάκι, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε σήμερα το απόγευμα έξω από τη Λάρισα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένα ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως το ΕΚΑΒ, η αστυνομία και η Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσουν τα θύματα από τα οχήματα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τραγική κατάληξη είχαν δυστυχώς δύο άνδρες επιβαίνοντες του τρακτέρ και του τουμπαρισμένου αυτοκίνητου, ηλικίας 35 και 65 χρόνων αντιστοίχως. Ένας 65χρονος ακόμα έχει τραυματιστεί βαρύτατα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.