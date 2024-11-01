Ζάκυνθος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Ζάκυνθο.

Ήταν λίγο πριν τις 17.30 όταν κάτοικοι και περαστικοί της Οδού Κάλβου στην πόλη της Ζακύνθου αναστατώνονταν από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές επιβάτης λευκού αυτοκινήτου που κινούνταν επί της οδού Κάλβου λίγο πριν την Πλατεία του Αγίου Παύλου, πυροβόλησε άνδρα που διέσχιζε πεζός την οδό Κάλβου.

Ο άνδρας σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές ανταπέδωσε και μάλιστα με δύο πυροβολισμούς προς το λευκό αυτοκίνητο.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν στα στενά της πόλης.

Οι αστυνομικοί από την Ασφάλεια Ζακύνθου έχουν συλλέξει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και το ερευνούν, καθώς και από τον τόπο του συμβάντος, δίχως ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.



Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε προέκυψε κάτι περισσότερο από όσα αναφέρει το ρεπορτάζ. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

