Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός έχασε την ζωή της έπειτα από πυροβολισμό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μία 45χρονη αστυνομικός βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της στην Τρίπολη, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Η Αστυνομία δεν εντοπίζει μέχρι στιγμής στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 45χρονης και συνεχίζεται η έρευνα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Μία 45χρονη γυναίκα αστυνομικός έχασε τη ζωή της αργά το βράδυ της Παρασκευής μέσα στο σπίτι της στην Τρίπολη, έπειτα από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην σορό της 45χρονης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

