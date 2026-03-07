Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤNews, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ήδη αυξηθεί λόγω των διεθνών εξελίξεων.

Όπως ανέφερε, από το περασμένο Σάββατο η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενεργοποιήσει αυξημένα μέτρα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προσαρμόζοντας ανάλογα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, επειδή ακριβώς έχουν ενεργοποιηθεί τα αυξημένα μέτρα της Ελληνικής Αστυνομίας ήδη από το περασμένο Σάββατο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι τα μέτρα δεν αφορούν μόνο στόχους αμερικανικού ή ισραηλινού ενδιαφέροντος και διπλωματικές εγκαταστάσεις, αλλά έχουν επεκταθεί σε διάφορα σημεία και υποδομές όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η άμεση αντίδραση των αστυνομικών στο περιστατικό που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), δείχνει πως οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση του συγκεκριμένου περιστατικού με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη χθες στον ΣΚΑΙ σχετικά με ύποπτα άτομα που ενδέχεται να έχουν σχέσεις με το Ιράν, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη χαρτογραφήσει τα πρόσωπα αυτά.

«Είναι πολύ σημαντικό το πληροφοριακό δίκτυο που αναπτύσσεται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες αρχές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σύστημα εσωτερικής ασφάλειας βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Σχετικά με τα δύο περιστατικά ατόμων που κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι πρόκειται για μεμονωμένες υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Όπως εξήγησε, την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, μετά από πληροφορίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ ένας από τους υπόπτους είχε φτάσει στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου, πριν από την κλιμάκωση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, αναφερόμενη στην υπόθεση με τα γκαζάκια σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, κρίσιμο ρόλο θα παίξει η αυτοψία στο σημείο, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσα άτομα συμμετείχαν στην επίθεση και ποιο ήταν το κίνητρο.

