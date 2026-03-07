Συμπλοκή κρατουμένων εν πλω κατά τη μεταφορά τους στις φυλακές της Κω

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 27 ετών, οι οποίοι μεταφέρονταν ως κρατούμενοι στις φυλακές της Κω, συνεπλάκησαν μέσα στο πλοίο της γραμμής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μεταξύ τους αλλά και να τραυματίσουν και τους συνοδούς αστυνομικούς.

Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες, Παρασκευή κατά τη διάρκεια μεταγωγής από τον Πειραιά, προς το Κατάστημα Κράτησης των Φυλακών της Κω. Οι δύο κατηγορούμενοι, επιτέθηκαν αρχικά σε βάρος άλλου συγκρατούμενού τους και στη συνέχεια εναντίον των αστυνομικών τραυματίζοντάς τους ελαφρά στα χέρια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, απόπειρα απόδρασης, βία κατά υπαλλήλων και παραπέμπονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

