Τρίκαλα: «Λευκοί» οι δρόμοι από το χαλάζι στην περιφέρεια

Ισχυρή καταιγίδα με χαλαζόπτωση σε χωριά των Τρικάλων λίγο πριν τις 4 το απόγευμα. Στο Δροσερό οι δρόμοι έγιναν λευκοί από το χαλάζι που έπεσε εντός του χωριού αλλά και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Πλέον απομένει τις επόμενες ώρες να διαφανεί η έκταση της καταστροφής στις καλλιέργειες και η εκτίμησή τους από κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και βέβαια ακολούθως, του ΕΛΓΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.