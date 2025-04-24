Τρίκαλα: «Λευκοί» οι δρόμοι από το χαλάζι στην περιφέρεια

Ισχυρή καταιγίδα με χαλαζόπτωση σε χωριά των Τρικάλων λίγο πριν τις 4 το απόγευμα. Στο Δροσερό οι δρόμοι έγιναν λευκοί από το χαλάζι που έπεσε εντός του χωριού αλλά και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Πλέον απομένει τις επόμενες ώρες να διαφανεί η έκταση της καταστροφής στις καλλιέργειες και η εκτίμησή τους από κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και βέβαια ακολούθως, του ΕΛΓΑ.
Πηγή: trikalaopinion.gr
