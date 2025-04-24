Καταργούνται από σήμερα τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης ως δικαιολογητικά στο Δημόσιο.

Έτσι, οι πολίτες δεν χρειάζεται να τα προσκομίζουν, καθώς τα στοιχεία των δύο πιστοποιητικών θα αντλούνται πλέον ηλεκτρονικά και αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, υλοποιείται σε πραγματικό χρόνο, με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) και του gov.gr, αξιοποιώντας υποδομές που εγγυώνται την ταχύτητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της διαδικασίας.

Σε κάθε αναζήτηση ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ειδοποίηση (push notification) στο ψηφιακό του πορτοφόλι Gov.gr Wallet, καθώς και μήνυμα στη θυρίδα πολίτη με τα στοιχεία της αίτησης για την οποία πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση του πιστοποιητικού, τον φορέα, τον χρόνο και τον υπάλληλο.

Στις περιπτώσεις που ο πολίτης χρειάζεται κάποιο από τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά για χρήση στο εξωτερικό, στον ιδιωτικό τομέα ή για δικαστική διαδικασία, εξακολουθεί να τα εκδίδει ψηφιακά μέσω του gov.gr.

Επισημαίνεται ότι στην πρώτη φάση εφαρμογής του νέου πλαισίου προβλέπεται πιλοτική περίοδος διάρκειας τριών μηνών, κατά την οποία διατηρείται μεταβατικά η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών από τον πολίτη. Μετά το διάστημα αυτό, θα απαγορεύεται πλήρως η προσκόμιση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών σε φορείς του Δημοσίου.

Η μεταρρύθμιση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργών Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και των υφυπουργών Εσωτερικών, Βιβής Χαραλαμπογιάννη και Βασίλη Σπανάκη.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, τα δύο συναρμόδια υπουργεία εργάζονται για την κατάργηση κι άλλων δημοτολογικών και ληξιαρχικών πιστοποιητικών, τα οποία είναι ψηφιακά διαθέσιμα στο Ειδικό Μητρώο Δικαιολογητικών Διοικητικών Διαδικασιών (ΜΗΔΙΚ), που αποτελεί μέρος του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης (ΜΙΤΟΣ).

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της γενικής διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης και της διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του υπουργείου Εσωτερικών, της υπηρεσίας Συντονισμού της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό την καθοδήγηση του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

