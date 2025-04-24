Τα προηγούμενα χρόνια πολλοί νέοι Μεσολογγίτες εγκατέλειψαν την πόλη τους με προορισμό τα μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα η πόλη να μαραζώσει.

Τον τελευταίο καιρό ωστόσο παρατηρείται δειλά μια αντίστροφη τάση.

Αρκετοί νέοι άνθρωποι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, γυρίζουν στον τόπο τους για να ζήσουν και να δημιουργήσουν εκεί, προβάλλοντας ταυτόχρονα τις ομορφιές του.

Αυτοί οι νέοι άνθρωποι, ξεναγούν το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στα πιο σημαντικά και ιστορικά σημεία της και μας μιλούν για τα καλλιτεχνικά και όχι μόνο δρώμενα της πόλης.

Πηγή: skai.gr

