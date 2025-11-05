Ένα σοβαρό γεωλογικό φαινόμενο μεγάλης κλίμακας, λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή, στο σημείο που βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Γλύστρα Μεσοχώρας, καθώς κατολισθαίνει ολόκληρη πλαγιά, παρασύροντας χώμα και μεγάλα βράχια, εγκυμονώντας μεγάλο κίνδυνο καταστροφής των βασικών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, σε αυτό το σημείο.

Το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη, και από τις καταπτώσεις έχει κλείσει ο δρόμος προς την ΤΚ Γλύστρας. Ομάδα ανθρώπων της ΔΕΗ, βρίσκονται από χθες στο σημείο και με μισθωμένα μηχανήματα, επιχειρούν σε ό,τι κρίνεται απαραίτητο, για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης καταστροφής. Στο σημείο που βρίσκονται από νωρίς σήμερα το πρωί και οι Αντιδήμαρχοι Πολ. Προστασίας κ. Χρ. Ζιάκας & Τεχνικών Έργων Σωτ. Χατζής, πραγματοποιώντας αυτοψία και έτοιμοι να προβούν στις όποιες ενδεδειγμένες ενέργειες τους υποδειχθούν, διαθέτοντας μηχανήματα του Δ. Πύλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.