Ισχυρά φαινόμενα πλήττουν από νωρίς το απόγευμα την Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας.

Στα Χανιά σημειώνεται έντονη βροχόπτωση, συνοδευόμενη από συνεχείς κεραυνούς.

Επίσης, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή Αστρίτσια σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να ασπρίσουν οι δρόμοι.

Κατολίσθηση σημειώθηκε επίσης στο ΒΟΑΚ στο ύψος του Φόδελε.

Από την έντονη χαλαζόπτωση οι δρόμοι άσπρισαν και προς το Σίσι, σύμφωνα με ανάρτηση στην ομάδα «μετεολάτρες» στο facebook.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονταν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά

