Κουκουλοφόροι εισέβαλαν τα ξημερώματα της Παρασκευής σε πρατήριο υγρών καυσίμων στα Τρίκαλα, διέρρηξαν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν 60.000 ευρώ

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το trikalavoice οι δράστες παραμένουν άφαντοι.

Η αστυνομία συλλέγει υλικό ενώ και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους,

Πηγή: skai.gr

