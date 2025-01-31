Λογαριασμός
Διέρρηξαν βενζινάδικο στα Τρίκαλα αρπάζοντας 60.000 ευρώ

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της ληστείας 

Τρίκαλα, κλοπή

Κουκουλοφόροι εισέβαλαν τα ξημερώματα της Παρασκευής σε πρατήριο υγρών καυσίμων στα Τρίκαλα, διέρρηξαν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν 60.000 ευρώ 

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το trikalavoice οι δράστες παραμένουν άφαντοι. 

Η αστυνομία συλλέγει υλικό ενώ και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους,

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τρίκαλα διάρρηξη βενζινάδικο
