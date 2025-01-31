Σε διεθνή επιχείρηση για την εξάρθρωση δικτύου ντόπινγκ που διακινούσε παραποιημένα φάρμακα συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ.

Η ελληνική αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση με την ονομασία SHIELD V και πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2024 υπό τον συντονισμό της Europol, συμμετείχε από κοινού με τις Γαλλικές Αρχές (French Gendarmerie/OCLAESP), τις Ισπανικές Αρχές (Guardia Civil) και τις Ιταλικές Αρχές (Italian Carabinieri Corps/NAS Carabinieri), σε πανευρωπαϊκή επιχειρησιακή δράση με την ονομασία SHIELD V, για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότερα από 495.000 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών και λοιπών παράνομων σκευασμάτων, 104 κιλά πρώτης ύλης, χρηματικό ποσό άνω των 460.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και χρυσές λίρες, 773 γραμμάρια κάνναβης, οκτώ πιστόλια/περίστροφα και πλήθος φυσιγγίων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χειρίσθηκε 9 υποθέσεις. Επειτα από πολύμηνες και διεξοδικές έρευνες, αντικείμενο των οποίων αποτέλεσαν εννέα εγκληματικά δίκτυα με εθνική, αλλά και υπερεθνική δράση, συνελήφθησαν 30 άτομα, ενώ στις ποινικές δικογραφίες που σχηματίσθηκαν συμπεριελήφθησαν επιπλέον 36 κατηγορούμενοι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Η δράση υλοποιήθηκε το διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2024, με τη συμμετοχή Αρχών επιβολής του νόμου από -31- χώρες σε τρεις ηπείρους, τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της INTERPOL, της EUROJUST, της FRONTEX, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (WCO), του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς και ιδιωτικών Φορέων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 495.000 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών και λοιπών παράνομων σκευασμάτων,

104 κιλά πρώτης ύλης,

χρηματικό ποσό άνω των 460.000 ευρώ,

ράβδοι χρυσού και χρυσές λίρες,

773,6- γραμμάρια κάνναβης,

8 πιστόλια/περίστροφα και πλήθος φυσιγγίων.

Τα συνολικά έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων υπερέβησαν τα -6.500.000- ευρώ.

Προκαταρκτικά αποτελέσματα της Επιχείρησης SHIELD V σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol

418 άτομα συνελήφθησαν, κατηγορήθηκαν ή διώκονται

Ερευνήθηκαν 52 ομάδες οργανωμένου εγκλήματος

Αποσυναρμολογήθηκαν 4 υπόγεια εργαστήρια

Συνολικές κατασχέσεις αξίας άνω των 11,1 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων:

426. 016 παράνομες συσκευασίες παράνομων φαρμακευτικών προϊόντων

4.111 κιλά σκόνης και πρώτης ύλης

108 λίτρα δραστικού συστατικού

174 968 φιαλίδια και αμπούλες

πάνω από 4.683.426 δισκία και χάπια

Πραγματοποιήθηκαν 4.083 έλεγχοι αντιντόπινγκ «εντός και εκτός αγώνων».

Κοινή προσπάθεια σε 14 κράτη μέλη

Η επιχείρηση SHIELD V περιλάμβανε την ενεργό συμμετοχή τελωνειακών αρχών από 12 κράτη μέλη της ΕΕ, συγκεκριμένα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και την ιταλική Guardia di Finanza. Αυτή η συλλογική προσπάθεια υποστηρίχθηκε περαιτέρω από τους σχετικούς κατόχους δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα απομίμησης εντοπίζονταν με ακρίβεια και κατασχέθηκαν γρήγορα.

