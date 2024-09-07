Δρακόντεια είναι τα αστυνομικά μέτρα ενόψει την έναρξης λειτουργίας της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τα επίσημα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιήσει σήμερα, Σάββατο, το απόγευμα ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί του Σαββάτου θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 19:30 , ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ, στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο, όπου αναμένεται να εξαγγείλει σειρά μέτρων για τη φορολόγηση, το στεγαστικό ζήτημα, την κλιματική αλλαγή, την παιδεία, την υγεία και τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας

Την Κυριακή, στις 12:00, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο.

Για την εφαρμογή των μέτρων θα βρίσκονται επί ποδός όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται να μετακινηθούν διμοιρίες από όμορους νομούς, αλλά και από υπηρεσίες της Αττικής.

Ελικόπτερο, drones και ο «Αίαντας»

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, ισχυρές διμοιρίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, απ' όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις.

Οι αστυνομικοί θα έχουν φορητές βιντεοκάμερες, ενώ από αέρος ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. και drones θα εποπτεύουν την εξέλιξή τους και θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., στο Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης.

Εκεί, θα βρίσκονται τα επιτελικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που θα συντονίζουν τις κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ την εφαρμογή των μέτρων θα επιβλέπουν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί (ένας στο Επιχειρησιακό Κέντρο και ο άλλος στο κέντρο της πόλης).

Γύρω από το Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, αναμένεται να αναπτυχθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκεται για κάθε ενδεχόμενο και ο «Αίαντας», το όχημα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας.

Ένστολοι θα διατεθούν, εξάλλου, για τη φρούρηση σταθερών στόχων, δηλαδή κτιριακών εγκαταστάσεων - ιδιαίτερα - αλλοδαπών Αρχών, όπως είναι το αμερικανικό προξενείο αλλά και το γερμανικό (μίας και η Γερμανία είναι φέτος τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ).

Ήδη από χθες ξεκίνησαν αυξημένες περιπολίες αστυνομικών σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, ενώ στους δρόμους βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας για τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κυρίως, γύρω από τη ΔΕΘ, ενόψει της εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης και στάθμευσης οχημάτων.

Οι διαδηλώσεις

Μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου από συνδικάτα, συλλογικότητες, οργανώσεις και πολιτικές κινήσεις.

Μέχρι στιγμής, επισήμως, έχουν γίνει γνωστές οι εξής συγκεντρώσεις (είναι προγραμματισμένες για το απόγευμα και θα ακολουθήσουν πορείες):

- ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ:συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

- ΠΑΜΕ: συγκέντρωση στις 17:30, στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

- Στην Καμάρα, στις 6 το απόγευμα, αναμένεται να συγκεντρωθούν άτομα που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

- Κάλεσμα για συμμετοχή στις πορείες απευθύνει και η «Νέα Αριστερά». Με σύνθημα «η ελπίδα είναι στους αγώνες» στελέχη του κόμματος καλούν όλες και όλους να δώσουν δυναμικό παρών στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Στο μεταξύ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενόψει των εγκαινίων της 88ης ΔΕΘ, τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα (και μέχρι το απόγευμα της Κυριακής), αρχής γενομένης με το μέτρο της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στη Λεωφόρο Στρατού και την οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Το μέτρο αυτό επεκτείνεται από αύριο το πρωί στις οδούς Αγγελάκη και Εθν. Αμύνης, σε τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Γρ. Λαμπράκη, όπως επίσης στους δρόμους Αρμενοπούλου, Ν. Γερμανού και Ιασωνίδου.

Από τις 3 το απόγευμα του Σαββάτου, εξάλλου, (ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους) θα ισχύσει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στους εξής δρόμους: Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου), Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος), Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου), Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ' Σεπτεμβρίου), Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου), Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου), Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη), Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας), Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές (από ανατολικά προς δυτικά μέσω Κατσιμίδη - Περιφερειακής Οδού - Αγίου Δημητρίου - Ολυμπιάδος και από δυτικά προς ανατολικά μέσω Λαγκαδά - Περιφερειακής Οδού - Αγίου Δημητρίου), ενώ τροχονόμοι θα βρίσκονται σε καίρια σημεία και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Τροποποιήσεις αναμένεται να υπάρξουν και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Πηγή: skai.gr

