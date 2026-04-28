TRIAD: Παρουσίασε σε ζωντανή επίδειξη τη λύση πυροπροστασίας καλωδίων FS1 

Η TRIAD LTD παρουσίασε σε ζωντανή επίδειξη τη λύση FS1 για τη διατήρηση λειτουργίας κρίσιμων καλωδίων υπό συνθήκες πυρκαγιάς, στον Προσομοιωτικό Χώρο του Πολεμικού Ναυτικού, στον Σκαραμαγκά.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε σε ελεγχόμενες συνθήκες, δίνοντας στους παρευρισκόμενους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαφορά μεταξύ ενός μη προστατευμένου καλωδίου και ενός καλωδίου προστατευμένου με FS1.

Όπως αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αξία της λύσης δεν περιορίζεται στην προστασία του ίδιου του καλωδίου, αλλά επεκτείνεται στη διατήρηση της λειτουργίας κρίσιμων κυκλωμάτων για κρίσιμο χρονικό διάστημα, προσφέροντας περισσότερο χρόνο για έλεγχο, αντίδραση και περιορισμό της κλιμάκωσης ενός συμβάντος. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται άμεσα και με τη λογική διατήρησης κρίσιμων λειτουργιών επί του πλοίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πλαίσιο του SOLAS και της αρχής του Safe Return to Port.

Το FS1 αποτελεί εξειδικευμένη λύση παθητικής πυροπροστασίας καλωδίων και αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιβάλλοντα όπου η αδιάλειπτη λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων είναι κρίσιμη, τόσο στη ναυτιλία όσο και σε άλλες απαιτητικές υποδομές.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της TRIAD και της Fire Security AS Norway, της νορβηγικής εταιρείας που κατασκευάζει το FS1, με την TRIAD - εταιρεία με σταθερή παρουσία από το 2007 στον χώρο της ναυτιλίας, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του εμπορίου - να αποτελεί τον επίσημο αντιπρόσωπο της λύσης στην Ελλάδα.

Στη ζωντανή επίδειξη παρευρέθηκαν στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι λοιπών φορέων και υπηρεσιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λύσης και για τη σημασία της διατήρησης λειτουργίας κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών υπό συνθήκες πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.