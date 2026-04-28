Γιατί στοχοποίησε ΕΦΚΑ και δικαστήρια ο 89χρονος πιστολέρο

Ο ηλικιωμένος δράστης της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, φαίνεται πως είχε σχεδιάσει τα πάντα.

Λίγες ώρες πριν τραυματίσει συνολικά πέντε ανθρώπους, είχε μεταβεί σε κατάστημα ψιλικών και ζήτησε να καλέσει ένα ταξί.

«Ζήτησε το τηλέφωνο το σταθερό, για να καλέσει τον ταξιτζή. Για σήμερα το πρωί. Μπροστά μου του μίλησε και του είπε ότι 8.30 σε θέλω κάτω από το σπίτι. Του λέω που θα πας; Άσε, άσε μου λέει..», περιέγραψε χαρακτηριστικά η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Μία μέρα πριν σε διάλογο του με οδηγό ταξί, σε διαδρομή από την πλατεία Βικτωρίας στην οδό Λουκάρεως είχε πει πως είκοσι χρόνια παλεύει να πάρει σύνταξη και δεν του δίνουν.

«Αύριο θα με δεις σε όλα τα κανάλια», του είχε τονίσει.

Ο ηλικιωμένος αμέσως μετά τους πυροβολισμούς που εξαπέλυσε, μετέβη στην Πάτρα όπου και συνελήφθη σε ξενοδοχείο κοντά στον παλιό σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων.

Παρέμεινε στο λόμπι του ξενοδοχείου, στο οποίο μάλιστα, φέρεται και να αποκοιμήθηκε με το προσωπικό αλλά και τον αυτοκινητιστή που τον μετέφερε, ενδεχομένως, να ειδοποιούν τις αρχές, αναγνωρίζοντας τον.

Χωρίς να προβάλει αντίσταση, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας. Πάνω του έφερε ένα «τριανταοκτάρι» γεμάτο περίστροφο.

Ο ίδιος γελαστός, σχολίαζε- και πάλι- κατά τη σύλληψή του, πως «θα τον δείξουν οι ειδήσεις», ευχαριστώντας το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις της πόλης ήταν σε επιφυλακή, καθώς εξετάζεται το σενάριο, ο 89χρονος να σκόπευε μετά την Ιταλία, για την οποία είχε ακτοπλοϊκό εισιτήριο, να μεταβεί στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Στρασβούργο για το θέμα της σύνταξης, που όπως υποστήριζε δε λάμβανε.

Γιατί στοχοποίησε ΕΦΚΑ και δικαστήρια

Χρόνια εμμονή με τον ΕΦΚΑ και την ελληνική Δικαιοσύνη, με αφορμή το ζήτημα της σύνταξής και τα ένσημα που δεν του αναγνωρίζονταν, φαίνεται πως είχε ο 89χρονος πιστολέρο.

Ο ηλικιωμένος έπαιρνε ήδη κάποια ποσά, ως συντάξεις, από χώρες του εξωτερικού, κυρίως από τις ΗΠΑ όπου και είχε συμπληρώσει 10.000 ημέρες εργασίας, δηλαδή περίπου 27 χρόνια που αντιστοιχούν σε σύνταξη 2.000 δολαρίων τουλάχιστον.

Ταυτόχρονα λάμβανε ποσά της τάξης των 60 ευρώ το μήνα από τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Τα ένσημα, κρίθηκε πως ήταν λιγότερα, όσον αφορά τη σύνταξη που έπρεπε να λαμβάνει από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να απορριφθούν οι προσφυγές του περί αναγνώρισης τους.

«Κομβικό σημείο», με βάση τα παραπάνω, αποτελεί το γεγονός πως το 2018, έπειτα από μια έντονη συνομιλία με εισαγγελέα στη Λουκάρεως, ο ίδιος, εξοργισμένος, άφησε δύο σφαίρες πάνω στο γραφείο της και αποχώρησε.

Το γεγονός δεν αξιολογήθηκε αρχικά ως «ανησυχητικό» εντούτοις λίγες ημέρες αργότερα η εισαγγελέας κατήγγειλε στις αρχές, απειλές εκ μέρους του ηλικιωμένου στον οποίον και έγιναν συστάσεις.

Τον Νοέμβρη του 2018 ο 89χρονος νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική όπου και διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και παραληρηματικές διαταραχές.

Πηγή: skai.gr

