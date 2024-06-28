Σχηματίστηκε δικογραφία, από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, σε βάρος 3 αλλοδαπών, ηλικίας 24, 29 και 31 ετών, για απόπειρα σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, διατάραξη κοινής ειρήνης και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι συμμετείχαν σε προγραμματισμένη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες στην Πλατεία Βικτωρίας, ακολουθούμενη από πορεία η οποία κατέληξε βραδινές ώρες στο Σταθμό Λαρίσης.

Ομάδα ατόμων αποκόπηκε από την πορεία και κινήθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο, εκδηλώνοντας επίθεση με κοντάρια σε βάρος αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης.

Οι αστυνομικοί με τακτικές κινήσεις, ακινητοποίησαν τον 31χρονο, στην κατοχή του οποίο βρέθηκε κοντάρι ενώ οι υπόλοιποι ενσωματώθηκαν εκ νέου με τους λοιπούς συγκεντρωθέντες.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν ο 24χρονος και ο 29χρονος, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων. Στην κατοχή του 24χρονου βρέθηκε επίσης κοντάρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

