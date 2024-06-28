Πάνω από 20 κιλά κοκαϊνης κατέσχεσαν αστυνομικοί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας τρεις Αλβανούς που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Η πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης για τη δράση του κυκλώματος κορυφώθηκε χθες το μεσημέρι με τη σύλληψη των τριών φερόμενων ως μελών της- ηλικίας 41, 39 και 44 ετών.

Η ναρκωτική ουσία εντοπίστηκε κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης σε ένα υπόγειο χώρο πάρκινγκ, στα σπίτια των συλληφθέντων, σε μία εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων (ιδιοκτησίας του 39χρονου) και σε όχημα της συγκεκριμένης επιχείρησης. Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν είκοσι δέματα κοκαΐνης, βάρους 21 κιλών και 682 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με μία γεμιστήρα, δώδεκα φυσίγγια, χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα (12.465 ευρώ, 1.900 δολάρια ΗΠΑ, 1.500 ελβετικά φράγκα, 1.000 δολάρια Αυστραλίας), όπως επίσης δύο οχήματα.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και κατά περίπτωση για παράνομη οπλοφορία και παράνομη παραμονή στη ελληνική επικράτεια. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: skai.gr

