Φαράγγι της Σαμαριάς: Νεκρός από ανακοπή άνδρας που έκανε πεζοπορία

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στήθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς, για έναν 67χρονο άνδρα που κατέρρευσε ενώ διέσχιζε το Φαράγγι της Σαμαριάς.

Στο σημείο έσπευσαν 11 άνδρες της Πυροσβεστικής για να τον μεταφέρουν στην έξοδο, από όπου παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Γερμανία, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, που αποδίδεται σε ανακοπή

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

