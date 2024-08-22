Σταθμός με μακρά παράδοση στην άμεση, έγκυρη, σοβαρή και ποιοτική ενημέρωση, ο ΣΚΑΪ ξεκινάει από τις 24 Αυγούστου το ενημερωτικό του πρόγραμμα, με εκπομπές που ήδη γνωρίζουν και προτιμούν οι τηλεθεατές, αλλά και με καινούργια πρόσωπα και concept.

Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή και από νωρίς το πρωί έως το μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων, το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού αναλαμβάνει να ενημερώνει με ρεπορτάζ, έρευνες, ζωντανές συνδέσεις, αναλύσεις και ανταποκρίσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τους πολίτες, χτίζοντας με το κοινό του μια ουσιαστική σχέση διαλόγου και διάδρασης.

Αναλυτικά, οι εκπομπές που σπονδυλώνουν το ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ για τη νέα σεζόν είναι οι εξής:

Δείτε τα trailer:

«ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ»

Με τον Γιάννη Πιτταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη

Επιστρέφουν πρώτοι το Σάββατο 24 Αυγούστου

«Οι Δεκατιανοί», Γιάννης Πιτταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης, επιστρέφουν πρώτοι για τη νέα σεζόν το Σάββατο 24 Αυγούστου στις 09.40 στον ΣΚΑΪ.

Με γρήγορο ρυθμό, πλούσια θεματολογία, αποκλειστικότητες, απευθείας συνδέσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, «Οι Δεκατιανοί», κατάφεραν να γίνουν αγαπημένη συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού.

«ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ»

Με τον Άκη Παυλόπουλο και τη Μάρω Καρούση - Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου και καθημερινά στις 05.00

Οι ειδήσεις ξεκινούν από νωρίς το πρωί και ο Άκης Παυλόπουλος με τη Μάρω Καρούση μας μεταφέρουν την «Πρώτη Εικόνα» της επικαιρότητας.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 05.00, μία ουσιαστική παρουσίαση των εξελίξεων με ρεπορτάζ, αναλύσεις και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε με το πρώτο φως της ημέρας.

«ΣΗΜΕΡΑ»

Με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο - Επιστρέφει από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου και καθημερινά στις 06.00

Η εκπομπή που αποτελεί την πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού για την πρωινή ενημέρωση, το «Σήμερα», επιστρέφει στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 26 Αυγούστου και καθημερινά στις 06.00.

Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, δίνοντας από νωρίς το στίγμα της ημέρας που ξεκινά. Οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν και αναλύουν τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας, συζητούν και αναζητούν απαντήσεις από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, υποδέχονται στο στούντιο αναλυτές και ειδικούς και συνδέονται καθημερινά με όλα τα σημεία ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος.

Η ενημερωτική εκπομπή που κερδίζει σταθερά την προτίμηση του κοινού για πολλά χρόνια, επιστρέφει δυναμικά! «Σήμερα», όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε…

«ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» για 11 η σεζόν!

Με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα - Πρεμιέρα τη Δευτέρα 26 Αυγούστου στις 09.45, στον ΣΚΑΪ

Είναι οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» της ελληνικής τηλεόρασης, διαθέτουν χιούμορ, αμεσότητα, εμπειρία και κριτική ματιά. Ο Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας επιστρέφουν για 11 η χρονιά στον ΣΚΑΪ, από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου.

Καθημερινά από τις 09.45, οι «Αταίριαστοι» θα βρίσκονται κοντά μας για να μας μεταφέρουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τον παλμό της επικαιρότητας, να αποκαλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, αλλά και να ερευνούν τα ερωτήματα που θέτουν οι τηλεθεατές.

Υποδεχόμενοι σημαίνουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής και ειδικούς σε νευραλγικούς τομείς, αναζητούν τις απαντήσεις θέτοντας καίριες ερωτήσεις.

Οι «Αταίριαστοι» ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ για τη Δευτέρα 26 Αυγούστου.

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ»

Με τη Φαίη Μαυραγάνη - Από το Σάββατο 31 Αυγούστου

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 05.30, στον ΣΚΑΪ

Από το Σάββατο 31 Αυγούστου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, η Φαίη Μαυραγάνη θα μας καλημερίζει από τον ΣΚΑΪ με κύρος, ειδήσεις και χαμόγελο.

Δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην κοινωνία, ερευνώντας θέματα με πρωταγωνιστή τον / την πολίτη.

Εκεί όπου η καρδιά της ενημέρωσης χτυπά δυνατά. Επικαιρότητα, ειδήσεις πριν γίνουν viral στο διαδίκτυο, καλεσμένοι που έχουν κάτι σημαντικό και χρήσιμο να πουν. Η οικονομία αλλιώς... Παράθυρο σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μια μεγάλη, ζεστή ΚΑΛΗΜΕΡΑ από τη Φαίη Μαυραγάνη κάθε Σαββατοκύριακο στον ΣΚΑΪ.

«LIVE YOU»

Με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου - Πρεμιέρα τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στις 11.45

LIVE YOU, η νέα καθημερινή εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε και την Μαρία Αναστασοπούλου έρχεται από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου.

Πρωταγωνιστές της εκπομπής οι πολίτες, με τις καταγγελίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους.

Ό,τι συμβαίνει την στιγμή που συμβαίνει, ό,τι προβληματίζει την κοινωνία, είναι LIVE YOU και είναι στον ΣΚΑΪ. Με ρεπορτάζ, έρευνες και συνεντεύξεις, το LIVE YOU θα αναδεικνύει τα προβλήματα των τηλεθεατών, θα αναζητά καθημερινά λύσεις και απαντήσεις, θα ρίχνει φως σε σοβαρά θέματα που καίνε, θα είναι η φωνή όσων πρέπει να ακουστούν.

Όλες οι εξελίξεις, στο LIVE YOU, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11.45, με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου.

