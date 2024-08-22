Έρευνες για τον εντοπισμό Βρετανού τουρίστα διεξάγει η Λιμενική Αρχή της Ρόδου.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρίστας - ένας 48χρονος άνδρας - εθεάθη τελευταία φορά στην παραλία του Θεολόγου (Θολός).

Ο Βρετανός πήγε στη Ρόδο για διακοπές μαζί με άλλα συγγενικά του πρόσωπα πριν από μερικές μέρες.

Brit tourist vanishes while swimming on Greek beach as cops launch urgent hunthttps://t.co/iGiSAk9rpH pic.twitter.com/s4S74A9eJ4 — The Sun (@TheSun) August 22, 2024

Χθες το απόγευμα, πήγε για κολύμπι με την ανιψιά του στην παραλία της Θεολόγου.

Η νεαρή ανιψιά του έφυγε νωρίτερα αφήνοντάς τον στην παραλία. Όταν αργότερα διαπίστωσε ότι είχε αργήσει να επιστρέψει, πήγε ξανά στην παραλία, δεν τον βρήκε και ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Από το Λιμενικό έχει δοθεί σήμα στους ιδιοκτήτες σκαφών να ενημερώσουν σε περίπτωση που τον εντοπίσουν.

Πηγή: skai.gr

