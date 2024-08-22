Λογαριασμός
Αγνοείται Βρετανός τουρίστας στη Ρόδο - Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος άνδρας εθεάθη τελευταία φορά στην παραλία του Θεολόγου (Θολός), όπου πήγε για κολύμπι με την ανιψιά του

λιμενικο

Έρευνες για τον εντοπισμό Βρετανού τουρίστα διεξάγει η Λιμενική Αρχή της Ρόδου.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρίστας  - ένας 48χρονος άνδρας - εθεάθη τελευταία φορά στην παραλία του Θεολόγου (Θολός).

Ο Βρετανός πήγε στη Ρόδο για διακοπές μαζί με άλλα συγγενικά του πρόσωπα πριν από μερικές μέρες.

Χθες το απόγευμα, πήγε για κολύμπι με την ανιψιά του στην παραλία της Θεολόγου.

Η νεαρή ανιψιά του έφυγε νωρίτερα αφήνοντάς τον στην παραλία. Όταν αργότερα διαπίστωσε ότι είχε αργήσει να επιστρέψει, πήγε ξανά στην παραλία, δεν τον βρήκε και ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Από το Λιμενικό έχει δοθεί σήμα στους ιδιοκτήτες σκαφών να ενημερώσουν σε περίπτωση που τον εντοπίσουν.

