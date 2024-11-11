Travvy Awards 2024: Σάρωσε» η Ελλάδα στα αμερικανικά… Όσκαρ του Τουρισμού 

Η Ελλάδα και ο ΕΟΤ απέσπασαν κορυφαίες διακρίσεις στο πλαίσιο της 10ης διοργάνωσης των ετήσιων αμερικανικών τουριστικών βραβείων Travvy Awards 2024.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κέρδισε το χρυσό βραβείο στις κατηγορίες:

-Καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη (Best Destination - Europe),

-Καλύτερος προορισμός στην Μεσόγειο (Best Destination - Mediterranean) και

-Καλύτερος προορισμός κρουαζιέρας στην Ευρώπη (Best Cruise Destination - Europe).

Παράλληλα, ο ΕΟΤ έλαβε χρυσό βραβείο ως ο «Καλύτερος Οργανισμός Τουρισμού στην Ευρώπη» (Best Tourism Board - Europe).

Τα αμερικανικά Όσκαρ του Τουρισμού

Κάθε χρόνο, τα Travvy Awards επιβραβεύουν τους καλύτερους προμηθευτές, προορισμούς, παρόχους τεχνολογίας, αξιοθέατα, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιέρας κ.ά., όπως επιλέγονται από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες των ΗΠΑ.

Στη φετινή ψηφοφορία συμμετείχαν περισσότερα από 200.000 στελέχη αμερικανικών τουριστικών πρακτορείων, που καταχώρησαν τις επιλογές τους μέσω του περιοδικού Agent@Home και της ιστοσελίδας TravelPulse.com.

Η τελετή απονομής διεξήχθη την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Broward County στο Fort Lauderdale της Φλόριντα, ενώ τα ελληνικά βραβεία παρέλαβαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, ο αναπληρωτής προϊστάμενος, Γιάννης Πλεξουσάκης, και η Φαίη Γεωργούση, από την ίδια υπηρεσία του ΕΟΤ.





