Εξαρθρώθηκε σπείρα που «ξάφριζε» σπίτια στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που παραβίαζε σπίτια στη Θεσσαλονίκη, ξαφρίζοντας χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, προσώρησε η αστυνομία

Η σπείρα αποτελείτο από πέντε μέλη, τρεις εξ των οποίων συνελήφθησαν (όλοι γεωργιανής καταγωγής).

Η αστυνομία πέρασε επίσης χειροπέδες σε μία γυναίκα, ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου, όπου φαίνεται πως κατέληγε μέρος των κλοπιμαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις και χρησιμοποιώντας κλειδιά «πασπαρτού» και ειδικό εξοπλισμό, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι τέλεσαν από τον περασμένο Μάιο εννέα διαρρήξεις, εκ των οποίων δύο σε απόπειρα.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις διαρρήξεων σε οικίες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 26.500 ευρώ

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- δύο πομποί που ήταν συνδεδεμένοι με τις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί όπλων.

Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παραβίαση απορρήτου, οπλοκατοχή, απείθεια και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση.

Πώς δρούσαν οι Γεωργιανοί κλέφτες

Τα μέλη της συμμορίας προέβαιναν στην επιλογή πολυκατοικιών στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου μετέβαιναν τόσο πρωινές όσο και απογευματινές ώρες, είτε με όχημα μέλους της οργάνωσης, είτε με μισθωμένο αυτοκίνητο, τις οποίες επιτηρούσαν.

Αφού βεβαιώνονταν για την απουσία ενοίκων, προσέγγιζαν τους υποψήφιους «στόχους» και προέβαιναν στη διάρρηξη των οικιών μέσω της παραβίασης κεντρικών θυρών με τη χρήση ειδικών και εξειδικευμένων διαρρηκτικών εργαλείων και αντικλειδιών, χωρίς ίχνη παραβίασης, με σκοπό να αφαιρέσουν από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, αντικείμενα και τιμαλφή – χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας.

Για την προσέγγιση και διαφυγή από τους τόπους των διαρρήξεων λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιτηρώντας συνεχώς το χώρο γύρω τους, πραγματοποιώντας αναστροφές ή απότομους ελιγμούς κατά την κίνησή τους.

Στο πλαίσιο καταμερισμού των «επιχειρησιακών» τους ρόλων ορισμένοι προέβαιναν στη διάρρηξη των οικιών, ενώ οι υπόλοιποι παρέμεναν εξωτερικά για να ειδοποιήσουν σε περίπτωση παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων ή πολιτών αλλά και για να διασφαλίσουν τη γρήγορη διαφυγή τους.

Γα τα τιμαλφή που αφαιρούσαν, μετέβαιναν σε ενεχυροδανειστήριο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να τα πουλήσουν και να αποκομίσουν παράνομα οικονομικά οφέλη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς σε σωματικές έρευνες των συλληφθέντων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- μεταλλικό πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε -7- φυσίγγια και -8- επιπλέον φυσίγγια σε νάιλον συσκευασία,

- αεροβόλο τυφέκιο με γεμιστήρα που περιείχε πλαστικά σφαιρίδια, μαχαίρι,

- διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και παιχνιδομηχανές, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (tazer), -2- φορητοί πομποδέκτες ενδοεπικοινωνίας, ακουστικό φορητού πομποδέκτη,

- ξύλινη συσκευασία που περιείχε διάφορα εξαρτήματα λείανσης μετάλλων,

- σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών, πλήθος σετ καρυδάκια και εργαλείων χειρός,

- επιτραπέζιος τροχός λείανσης μετάλλων – κλειδιών, -2- ηλεκτρικοί λειαντήρες, σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών,

- 2 μεταλλικές μεγγένες (μόρσα) και μεταλλική μέγγενη, μικρού μεγέθους,

-3 μεταλλικοί κόφτες, -3- μεταλλικά αναδιπλούμενα πολυεργαλεία, -2- ρολά από αλουμινοταινίες (μη σφραγιστές),

- εργαλείο διάνοιξης κλειδαριών θύρας, με -2- αυτοσχέδια αντικλείδια και -3- εξαρτήματα, κρυμμένα σε κάλτσα,

- πουγκί, που περιείχε -7- κλειδιά – αντικλείδια, ομφαλός κλειδαριάς θύρας, ζευγάρι γάντια χειρός, κλειδιά θωρακισμένης πόρτας,

- μπιζουτιέρα, που περιείχε πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, γυναικείο ρολόι χειρός,

- σάκος που περιείχε εξοπλισμό αναρρίχησης (ιμάντες, σχοινιά, κρίκους, γάντζων κτλ),

- μαύρη θήκη που περιείχε δύο μηχανισμούς αντικλειδιών, διάφορες μεταλλικές λεπίδες που προσαρμόζονται στα ανωτέρω αντικλείδια και μικρό κατσαβίδι,

- συσκευή κινητής τηλεφωνίας, το χρηματικό ποσό των -2.370- ευρώ,

- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής και

- μεταλλικό κυτίο, συσκευασίας ποτού, το οποίο περιείχε νάιλον σακούλα με επανατατικό ελατήριο και πλαστική βάση γεμιστήρα, -2- φυσίγγια κρότου και γεμιστήρα, -2- πιστόλια κρότου και γεμιστήρα και -3- φορητοί πομποδέκτες με τοποθετημένη μπαταρία και κεραία.

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ενεχυροδανειστήριο, προέκυψε ότι η 39χρονη αλλοδαπή ιδιοκτήτρια δεν είχε προβεί στην προβλεπόμενη αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβού.

Επιπλέον, κατά την προσαγωγή της στην έδρα της Υποδιεύθυνσης, αρνήθηκε να επιδείξει το εσωτερικό περιεχόμενο δερμάτινης τσάντας πλάτης, που ήταν τοποθετημένη αρχικά σε γραφείο εντός του καταστήματος, ενώ νωρίτερα η ίδια έξω από το κατάστημα προέβη σε φωνασκίες και λακτίσματα στο σταθμευμένο υπηρεσιακό όχημα χωρίς να προκαλέσει σε αυτό κάποια φθορά.

Εντός της τσάντας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ράβδος χρυσού, συνολικού βάρους -220,7- γραμμαρίων,

ράβδος χρυσού συνολικού βάρους -517- γραμμαρίων και

διάφορα χρυσά νομίσματα και κοσμήματα.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

