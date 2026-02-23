Τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» θα έχουν, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», έπειτα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.