Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Τα δρομολόγια είχαν διαταραχθεί μετά από ατύχημα με κεραία σε συρμό του τραμ στη Γλυφάδα, το πρωί.
Πηγή: skai.gr
