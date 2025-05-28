Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Τα δρομολόγια είχαν διαταραχθεί μετά από ατύχημα με κεραία σε συρμό του τραμ στη Γλυφάδα, το πρωί.

Πηγή: skai.gr

