Την έναρξη πιλοτικού προγράμματος αστυνόμευσης των συγκοινωνιών στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, με την τοποθέτηση 130 αστυνομικών σε λεωφορεία του ΟΑΣΑ και τρένα του προαστιακού, από την ώρα έναρξης της βάρδιας έως και την ώρα λήξης, ανακοίνωσε χτες, Δευτέρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως εξήγησε ο κ. Χρυσοχοΐδης: «Οι 130 αστυνομικοί τοποθετούνται στο πλαίσιο του προγράμματος που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα βρίσκονται μέσα σε λεωφορεία και τρένα του προαστιακού, από την ώρα που θα ξεκινούν τα δρομολόγια, μέχρι την ώρα που θα ολοκληρώνονται, τα μεσάνυχτα. Οι αστυνομικοί θα αστυνομεύουν τις διαδρομές ένστολοι ή με πολιτικά ρούχα, με σκοπό, αφενός μεν, οι επιβάτες να αισθάνονται ασφαλείς, αφετέρου, να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα, που παρατηρείται και «δημιουργεί πολλά παράπονα, καταγγελίες και τελικώς όχληση για τις συγκοινωνίες».

Παράλληλα, ο υπουργός κάλεσε τον ΟΑΣΑ να «τρέξει» τις διαδικασίες για την πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών που θα έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο τη φρούρηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ώστε οι αστυνομικοί που θα διατεθούν εκτάκτως στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος να επανέλθουν στα καθήκοντά τους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τόνισε ότι και ως βουλευτής του Δυτικού Τομέα είναι παρών σε κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αναγκών της περιοχής, επισήμανε τις ιδιαιτερότητες που έχει η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική, γενικότερα, που καθιστούν αναγκαία την παρουσία των αστυνομικών στις συγκοινωνίες, ώστε να είναι αφενός οι συγκοινωνίες ασφαλείς και αφετέρου να καταπολεμηθεί η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα.

Οι δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη έγιναν στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με θέμα «Μαζί σχεδιάζουμε το Νέο Συγκοινωνιακό Χάρτη της Αττικής», στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

