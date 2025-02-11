Λογαριασμός
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Αμοργού, αισθητός και στην Αθήνα

Από τις 10:30 χθες το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα είναι ο 15ος σεισμός που καταγράφεται άνω των 4 Ρίχτερ.

σεισμός 4,9 Ρίχτερ

Νέος σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:17 το πρωί της Τρίτης 12 χλμ νότια της Αρκεσίνης της Αμοργού

Ο σεισμός, που έγινε αισθητός και στην Αθήνα, είχε εστιακό βάθος 5 χλμ.

Στις 7:58 σήμερα σημειώθηκε κι άλλος σεισμός 4,8 Ρίχτερ, ο οποίος επίσης έγινε αισθητός στην Αθήνα.

Από τις 10:30 χθες το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα είναι ο 15ος σεισμός που καταγράφεται άνω των 4 Ρίχτερ.

