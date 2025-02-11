Νέος σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:17 το πρωί της Τρίτης 12 χλμ νότια της Αρκεσίνης της Αμοργού.

Ο σεισμός, που έγινε αισθητός και στην Αθήνα, είχε εστιακό βάθος 5 χλμ.

Στις 7:58 σήμερα σημειώθηκε κι άλλος σεισμός 4,8 Ρίχτερ, ο οποίος επίσης έγινε αισθητός στην Αθήνα.

Από τις 10:30 χθες το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα είναι ο 15ος σεισμός που καταγράφεται άνω των 4 Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.