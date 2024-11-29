Τραγωδία στην Ξάνθη: Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία της 15χρονης - Τι είπε θείος τους

Διαρροή στις σωληνώσεις θέρμανσης δεξαμενής υγραερίου, που είχε τοποθετηθεί τις προηγούμενες μέρες, φαίνεται πώς είναι η αιτία για την οικογενειακή τραγωδία στο Μαγικό Ξάνθης, όπου ένα 16χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του ενώ δύο αδελφές του να δίνουν μάχη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου. Τα παιδιά κοιμόνταν στο υπόγειο του σπιτιού, όπου φέρεται να δηλητηριάστηκαν από μεγάλη συγκέντρωση υγραερίου.

Το πρωί, η 47χρονη μητέρα, όταν πήγε να ξυπνήσει τα 4 παιδιά είδε ότι ήταν ημιλιπόθυμα. Ειδοποίησε τις Αρχές και τα 4 αδέρφια μαζί με τη μητέρα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το 16χρονο αγόρι κατέληξε.

Η γέφυρα ζωής στήθηκε από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη με τον χρόνο προκειμένου τα δυο κορίτσια να φτάσουν στην εντατική του Ιπποκράτειου το συντομότερο δυνατό.

«Είχαν ένα πρόβλημα με διαρροή αερίου, το οποίο δεν αντιλήφθηκαν και όλο το βράδυ κυκλοφορούσε μέσα στο σπίτι. (…) Από όσο έμαθα η μητέρα ήταν σε άλλο επίπεδο. (…) Μέχρι και το καλοκαίρι είχαν θέρμανση πέλετ αλλά έμαθα ότι είχαν κάνει εγκατάσταση υγραερίου» δήλωσε ο κ. Ιωάννης Κωστελίδης, θείος των παιδιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διασωληνωμένες παραμένουν στο Ιπποκράτειo οι δύο αδερφές

Η 15χρονη νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων και η 18χρονη αδερφή της στην εντατική ενηλίκων. Και οι δύο είναι διασωληνωμένες σε καταστολή. Σύμφωνα με τους γιατρούς, αυτή την ώρα η κατάσταση της υγείας τους θεωρείται σοβαρή αλλά σταθερή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη δείχνει να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα με ολόκληρη ιατρική ομάδα να την παρακολουθεί συνέχεια.

Στο πλευρό των δύο παιδιών βρίσκονται συγγενικά πρόσωπα καθώς η μεγαλύτερη αδερφή και μητέρα παραμένουν νοσηλευόμενες.

Έρευνα για τη διαρροή

Με εισαγγελική παρέμβαση ορίστηκαν πραγματογνώμονες για να διευκρινιστούν τα αίτια της τραγωδίας. Οι ενδείξεις παραπέμπουν σε διαρροή υγραερίου μέσω σωληνώσεων. Πρόσφατα, στο εξωτερικό του σπιτιού, είχε εγκατασταθεί δεξαμενή υγραερίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα και γι’ αυτό, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, σημειώθηκε μεγάλη συγκέντρωση στο υπόγειο του σπιτιού όπου κοιμούνταν τα παιδιά. Έτσι εξηγείται γιατί όσοι βρίσκονταν στον επάνω όροφο δεν έπαθαν κάτι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο υπόγειο φέρεται να είχε συγκεντρωθεί περίπου μισό κυβικό υγραέριο.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε: «Οι πληροφορίες λένε ότι η μαμά κοιμόταν επάνω με το ένα το κορίτσι. (…) Καινούργιο σπίτι είναι, δεν ξέρουμε πότε έγινε η εγκατάσταση».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο νοσοκομείο ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση των παιδιών.

«Τώρα προέχει η μάχη των τριών άλλων παιδιών για να βγουν νικητές. Θα το επαναπρογραμματίσω με την πρώτη ευκαιρία. Ειλικρινά συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτή για το παιδί τους που έφυγε, το ΕΣΥ είναι μαζί στην οικογένεια τους με όλες του τις δυνάμεις» ήταν η δήλωση του υπουργού στην πλατφόρμα Χ.

