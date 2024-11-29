Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Περιστέρι. Το πρόβλημα επιτείνεται και λόγω ανατροπής ΙΧ στο ύψος των ΚΤΕΛ, μετά από σύγκρουση με άλλο ΙΧ.

Στην άνοδο του Κηφισού τα προβλήματα αρχίζουν από την παραλιακή και εκτείνονται έως τη Νέα Χαλκηδόνα.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα ενώ πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αττική οδό, προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας ΚΑΙ προς Ελευσίνα εως 20' από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.