Πάτρα: Νέα καταγγελία για τον προπονητή πολεμικών τεχνών

Νέα δεδομένα στην υπόθεση ασέλγειας 14χρονης αθλήτριας, στην Πάτρα με φερόμενο δράστη εν ενεργεία πυροσβέστη – προπονητή πολεμικών τεχνών, ο οποίος καταγγέλθηκε από την ανήλικη και τη μητέρα της πως βραδινές ώρες της περασμένης Παρασκευής, εντός γυμναστήριου μετά το τέλος της προπόνησης, την προσέγγισε, τη χάιδεψε στα πόδια και τη φίλησε στο λαιμό.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, υπήρξε νέα καταγγελία σε βάρος του ένστολου, αυτή τη φορά από 16χρονη, η οποία συνοδευόμενη από τη μητέρα της, προσήλθε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών υποστηρίζοντας πως τον Οκτώβριο του 2022 υπήρξε και η ίδια θύμα του.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «Π», στην κατάθεσή της φέρεται να υποστήριξε πως μετά το τέλος της προπόνησης, ο άνδρας την πήγε στο γραφείο του και με το πρόσχημα πως έχει εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που γυμναζόταν την έβαλε να γδυθεί, προκειμένου να δει το σώμα της, -πόδια και γλουτούς- , ενώ της ζήτησε να βγάλει και το μπλουζάκι της. Η 14χρονη τότε κοπέλα, αν και αισθάνθηκε αμήχανα, «υπάκουσε» και, όπως ανέφερε, έμεινε με το εσώρουχο μπροστά του, επισημαίνοντας ωστόσο πως εκείνος δεν την άγγιξε.

Οπως είπε στους αστυνομικούς, βρήκε το θάρρος να μιλήσει τώρα, αρχικά στη μητέρα της για την τραυματική εμπειρία που βίωσε προ 2ετίας, όταν ενημερώθηκε για την καταγγελία της 14χρονης.

Στη δικογραφία που έχει σχηματισθεί σε βάρος του ένστολου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου συμπεριελήφθη και η καταγγελία της 16χρονης.

«Από τα δημοσιεύματα προκύπτει ότι πρόκειται για καταγγελία ετεροχρονισμένη κατά δύο τουλάχιστον έτη, ή οποία θα πρέπει να υποβληθεί σε αυξημένο έλεγχο για την αξιοπιστία της» δήλωσε στη «Π» ο δικηγόρος Περικλής Πασχάκης, προσθέτοντας:

«Οταν ο εντολέας μου λάβει επίσημα γνώση του περιεχόμενου της καταγγελίας θα εισφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αβασιμότητά της».

Για την υπόθεση, που πλέον το λόγο έχει η Δικαιοσύνη, όπως έγραψε χθες η «Π», διετάχθη η διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), από την τοπική ηγεσία της Πυροσβεστικής.

