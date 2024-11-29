Αιτωλοακαρνανία: Δείτε βίντεο με υδροστρόβιλο που σχηματίστηκε στον κόλπο του Αστακού

Mε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, ήρθαν αντιμέτωποι oι κάτοικοι στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, στον κόλπο του Αστακού σχηματίστηκε ένας αρκετά μεγάλος υδροστρόβιλος, ο οποίος κέντρισε την προσοχή τόσο των κατοίκων της κωμόπολης, όσο και των ανθρώπων που είδαν το φαινόμενο από τη θάλασσα.

Οι υδροστρόβιλοι δεν είναι σπάνιο φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα, ωστόσο, αν μη τι άλλο είναι εντυπωσιακό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.