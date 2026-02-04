Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν, όταν λέμβος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Όλοι οι επιβαίνοντες στη λέμβο ήταν υπήκοοι Αφγανιστάν, ένας Μαροκινός φέρεται ότι έχει συλληφθεί κατόπιν εντολής εισαγγελέα, καθώς εκτιμάται ότι ήταν ο διακινητής.

Ταυτόχρονα, το Λιμενικό έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της σύγκρουσης και του ναυαγίου.

Σημειώνεται ότι τρεις από τους τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χίου, ενώ κάποιοι -δύο με τρία άτομα- αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομεία της Αθήνας. Παράλληλα, μέχρι και τη δύση του ηλίου, συνεχίζονταν οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Πηγή: skai.gr

