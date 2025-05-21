Τραγωδία στη Ρόδο: Τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ξενοδοχείο στη Ρόδο, με έναν 51χρονο τουρίστα να σκοτώνεται, μετά από πτώση του από μπαλκόνι 4ου ορόφου.

Πρόκειται για έναν 51χρονο Σουηδό, ο οποίος σύμφωνα με την Δημοκρατική, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είχε έντονη λογομαχία με τη σύζυγό του και την πεθερά του, με τις οποίες παραθέριζε στο νησί.

Λίγο μετά τον καβγά, βγήκε στο μπαλκόνι του δωματίου τους, όπου – σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – κρεμάστηκε με το ένα χέρι από τα κάγκελα. Φαίνεται πως προσπάθησε να ξανανέβει στο μπαλκόνι, όμως έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχει αποκλειστεί τόσο το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας όσο και αυτό της αυτοχειρίας.

Πηγή: skai.gr

