Τραγική κατάληξη από κεραυνοβόλο σηψαιμία είχε το πρωί της Τρίτης ένα 5χρονο κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε μολυνθεί από στρεπτοκοκκική λοίμωξη.

Το κοριτσάκι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το οποίο είχε μολυνθεί από στρεπτοκοκκική λοίμωξη τύπου Α, φοιτούσε σε νηπιαγωγείο της περιοχής της Ευκαρπία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική όπου κατέληξε από σηπτικό σοκ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε εγκαίρως ο ΕΟΔΥ, τα στελέχη του οποίου έχουν παράσχει ήδη τις ενδεδειγμένες επιδημιολογικές οδηγίες, καθώς και τις ενδεδειγμένες οδηγίες προφύλαξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.