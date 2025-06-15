Χαρδαλιάς: Αυτοψίες σε αντιπλημμυρικά έργα στη Βάρη και τα Βριλήσσια

Αυτοψίες σε σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της Βάρης και των Βριλησσίων πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Tο αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή της Βάρης αφορά τη διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι, ένα ακόμα έργο που ήταν υπό μελέτη και συζήτηση δεκάδες χρόνια. Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025 και η πρόοδος του είναι σημαντική. Είναι ο κύριος αποδέκτης του ανατολικού τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Βάρης, της περιοχής «Κόρμπι» και ενός μεγάλου τμήματος του Δήμου Κρωπίας.

Η δεύτερη αυτοψία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Βριλησσίων και αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και συστημάτων ανάσχεσης υδάτων στο Πάτημα Βριλησσίων.

Τους τελευταίους μήνες έχουν κατασκευαστεί τα 2.850 μέτρα από τα 5.488 μέτρα αγωγών τσιμεντοσωλήνων, όπως προβλέπεται και ως και τα 195 από τα 350 φρεάτια υδροσυλλογής.

«Σήμερα, σε όλο το Λεκανοπέδιο έχουμε 12 αντιπλημμυρικά έργα σε εξέλιξη, από τα οποία 5 προσπαθούμε να ολοκληρωθούν εντός του έτους. Ταυτόχρονα έχουμε σε εξέλιξη 8 εργολαβίες συντηρήσεων, ήτοι καθαρισμών ρεμάτων, αντιστήριξης πρανών και καθαρισμού φρεατίων. Έργα σημαντικά, όπως αυτό του πλακοσκεπούς τμήματος του επί δεκαετίες εγκαταλελειμμένου και ακαθάριστου Κηφισού. Και τα συνεργεία μας συνεχίζουν καθημερινά να δουλεύουν ασταμάτητα. Και μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν δημοπρατηθεί επιπλέον περίπου 20 νέα αντιπλημμυρικά έργα, πέραν βέβαια των έργων συντήρησης. Συνεχίζουμε, με σχέδιο, με χρονοδιάγραμμα, με την ευθύνη που επιβάλλεται για το μεγάλο στοίχημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης κάθε γωνιάς του Λεκανοπεδίου μας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χραδαλιάς.

