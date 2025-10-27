Συνελήφθη την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Κυψέλης, ένας 37χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο κατηγορούμενος με αφορμή φραστικό επεισόδιο, απείλησε με πιστόλι γυναίκα θαμώνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κυψέλης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον 37χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν κάτω από σταθμευμένο όχημα, όπου το είχε κρύψει ο κατηγορούμενος, το πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

