Μέσα στο σπίτι του στα Πάμφιλα της Λέσβου κάηκε σήμερα στις 11 το πρωί 90χρονος.

Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του σπιτιού βρέθηκε απανθρακωμένος από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο να σβήσουν τη φωτιά.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία στο σπίτι όπου ο άτυχος άνδρας, ζούσε μόνος του, ενώ λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας τον φρόντιζε η κόρη του, η οποία διαμένει σε διπλανό σπίτι.

Τις συνθήκες που οδήγησαν στην πυρκαγιά διερευνά η Πυροσβεστική Υπηρεσία

